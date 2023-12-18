19 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe korkutan depremler! AFAD büyüklüğünü 4,1 ve 3,7 olarak duyurdu | SON DEPREMLER .

Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe korkutan depremler! AFAD büyüklüğünü 4,1 ve 3,7 olarak duyurdu | SON DEPREMLER .

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2023 23:58
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1, Erzincan'da da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. .
Peş peşe korkutan depremler!
Peş peşe korkutan depremler!
Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban’dan ortak açıklama
Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban’dan ortak açıklama
İsrail yine mülteci kampını vurdu!
İsrail yine mülteci kampını vurdu!
AK Parti’den DEM’e sert tepki
AK Parti’den DEM’e sert tepki
Gazze’den hasta nakli!
Gazze'den hasta nakli!
Türkiye’de üretilen en büyük yüzer havuz!
Türkiye’de üretilen en büyük yüzer havuz!
18 yıl sonra seçim heyecanı
18 yıl sonra seçim heyecanı
Sırbistan’da kritik seçimler! İşte kazanan
Sırbistan'da kritik seçimler! İşte kazanan
Terör saldırısı davasında karar
Terör saldırısı davasında karar
Diplomatik kaynaklardan AB’ye vize açıklaması!
Diplomatik kaynaklardan AB'ye vize açıklaması!
13 göçmen kaçakçısı tutuklandı!
13 göçmen kaçakçısı tutuklandı!
Resmi karşılama! İşte ilk görüntüler
Resmi karşılama! İşte ilk görüntüler
Daha Fazla Video Göster