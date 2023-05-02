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Gümrük ve Ticaret Bakanı A Haber'de! Muhalefetin vaatleri ne kadar gerçekçi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2023 11:46
Gümrük ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'da A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'na özel açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş, "Kandil neyin karşılığında Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek? HDP, İYİ Parti ve CHP’nin olmazsa olmazıdır." ifadelerini kullandı.
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