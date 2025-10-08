08 Ekim 2025, Çarşamba

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma! Düştüğü yerde bilirkişi incelemesi
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma! Düştüğü yerde bilirkişi incelemesi

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma! Düştüğü yerde bilirkişi incelemesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 15:36
Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Bilirkişi heyeti Güllü'nün düştüğü yerde inceleme yaptı. Son durumu A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
