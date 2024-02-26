Gülbaharlar suç örgütü çökertildi: Elebaşı Celal Gülbahar yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-48 operasyonlarında "Gülbaharlar" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu 16 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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