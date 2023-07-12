Gühane Camii’nde Kur’an kursu! Camiler çocuklar ve gençlerle doldu taştı

Yaz Kur'an kursları başladı, camiiler dini eğitim almak isteyen çocuklarla doldu taştı. O camilerden biride GATA'nın içerisinde bulunan Gülhane Camii oldu. Yaz Kur'an kursu eğitimleri 11 Ağustos'a kadar devam edecek.

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