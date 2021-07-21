21 Temmuz 2021, Çarşamba
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Güçler birleşti! TCG Anadolu’da birlikte görev yapacaklar
Baykar, Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin TCG Anadolu'da birlikte görev yapacağını duyurdu. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Bizim de var bir hayalimiz..." ifadesini kullandı. Baykar'ın twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar TB3 ve MİUS, Mavi Vatan'ın güvenliği için TCG Anadolu'da birlikte görev yapacak." ifadelerine yer verildi.