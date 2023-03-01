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GSB yurtları depremzedelere kucak açtı! Barınma, sağlık, gıda, giyim ve dahası…

A Haber
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Giriş: 01.03.2023 09:54
Depremin ardından evini ve memleketini terk etmek zorunda kalan depremzedelere devlet kucak açtı. Depremzedeler Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirildi. A Haber Ankara'daki çubuk kız öğrenci yurduna gitti. İşte yurtlarda depremzedelere sunulan imkanlar…
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GSB yurtları depremzedelere kucak açtı!
GSB yurtları depremzedelere kucak açtı!
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