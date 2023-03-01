01 Mart 2023, Çarşamba
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GSB yurtları depremzedelere kucak açtı! Barınma, sağlık, gıda, giyim ve dahası…
Depremin ardından evini ve memleketini terk etmek zorunda kalan depremzedelere devlet kucak açtı. Depremzedeler Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirildi. A Haber Ankara'daki çubuk kız öğrenci yurduna gitti. İşte yurtlarda depremzedelere sunulan imkanlar…