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Gri listedeki DHKP-C'li CHP'nin örgüte desteğini deşifre etti: CHP'li belediyelerden koli geldi

A Haber
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Giriş: 13.05.2022 10:19
Güncelleme:13.05.2022 10:30
İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan DHKP-C'li terörist itirafçı oldu. İtirafçı terörist, eleman bulmakta sıkıntı çeken örgüte CHP'li ilçe belediyelerinin çeşitli yardımlarda bulunduğunu söyledi. Hatta CHP'li belediyelerde çalışan örgüt üyelerini de deşifre etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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