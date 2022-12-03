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Göztepeli taraftar özür mektubu yazdı! Göztepeli taraftar mektubunda ne yazdı?

A Haber
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Giriş: 03.12.2022 10:24
İzmir'deki olaylı derbi sonrası tutuklanan Göztepeli taraftar cezaevinden özür mektubu yazdı. Peki mektupta neler yazdı? A haber ekibinden Sefer Ayçe detayları aktardı.
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