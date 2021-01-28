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Gözler yılın ilk MGK'sında! Sincar Harekatı masada!

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Giriş: 28.01.2021 11:26
Güncelleme:28.01.2021 11:38
Son dakika haberine göre; 2021 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. MGK'nın bir numaralı gündemi, Sincar'daki PKK varlığı ve olası operasyon olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bağdat ve Erbil temaslarına ilişkin bilgileri aktaracak.

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Gözlerin çevrildiği toplantı saat 15.30'da başlayacak. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek.

MASADA SİNCAR HAREKATI VAR
Milli Güvenlik Kurulu'nda gündem yoğun olacak. İlk MGK'nın en önemli konusu Sincar'daki PKK varlığı ve olası harekat olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geride bıraktığımız hafta Irak'ta gerçekleştirdiği Bağdat ve Erbil temaslarına ilişkin bilgileri sunacak. Akar, öngörülerini de aktaracak.

YUNANİSTAN İLE İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER DE GÜNDEMDE
Bir diğer sıcak gündem maddesi Yunanistan ile uzun bir aradan sonra yeniden başlayan istikşafi görüşmeler olacak. Askeri temaslarda ele alınanlar değerlendirilecek. Diyalog sürecine ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra Yunanistan'ın Ege'deki provokatif hamleleri ve açıklamalarına karşı takınılacak tavır belirlenecek.

AB İLİŞKİLERİNDE SON DURUM ELE ALINACAK
Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yeniden olumlu bir zeminde başlayan görüşmeler de MGK'nın sıcak başlıkları arasında yer alıyor. İki taraftan da sürece ilişkin art arda pozitif mesajlar verilirken, AB ile izlenecek yol haritası MGK üyelerince değerlendirilecek.

Yine Karabağ'daki ateşkesin korunması Libya ve Suriye'de atılacak adımlar da konuşulacak.

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