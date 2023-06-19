19 Haziran 2023, Pazartesi
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Gözler yeni kira kararında! Konutlarda yüzde 25 olan kira artış sınırında süre uzayacak mı?
Geçen yıl kiralarda yaşanan fahiş artışlar nedeniyle kira artış oranına sınırlama getirilmişti. Halihazırda yüzde 25 olan kira artış sınırı 1 Temmuz’da sona eriyor. Meclis'te yapılacak düzenleme ile sürenin uzatılması bekleniyor. Ayrıca kira düzenlemesi ile daha sert yaptırımlar da planlanıyor. Evini piyasa rayicinin üzerinde fahiş fiyata kiraya veren ev sahiplerinin 1-3 yıl hapisle yargılanması da gündemde. Yeni düzenleme ile merak edilen bir başka konu da ev sahiplerinin durumu. Özellikle kira geliri ile geçinen ya da evini kiraya verip başka bir evde kiracı olanlar her iki tarafın korunması gerektiğini belirtiyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.