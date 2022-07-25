Gözler YAŞ toplantısında! İşte orgeneral olması beklenen isimler

Yüksek Askeri Şura’da geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustosun ilk haftası yapılacak kritik toplantının gündeminde terfi ve atama dosyaları var. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresi doldu. Ancak Orgenaral Güler'in görev süresinin bir yıl daha uzatılması gündemde. Toplantıda gözler komuta kademesinde olacak. İşte tüm ayrıntılar...

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