Gözler yarınki kritik kabine toplantısında: Yeni kararlar yolda! İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik gündem maddeleriyle toplayacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında çok önemli başlıklar masada olacak. 2 Ağustos tarihinde toplanması beklenen ancak yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakanın arazide olması nedeniyle ertelenen Kabine toplantısının yarın gerçekleşeceği öngörülürken toplantıda sel felaketi, yangınlar başta olmak üzere koronavirüs, aşı olmayanlara kısıtlama ve birçok konu değerlendirilecek.