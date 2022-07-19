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Gözler Tahran'daki kritik zirvede | Suriye'ye olası harekat öncesi kritik zirve

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2022 16:51
Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülen süreçte dünyanın gözü Tahran'da yapılacak 3’lü zirvede olacak. Zirvenin ana gündeminde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası operasyonu, sığınmacıların geri dönüşü ve anayasal geçiş süreci yer alıyor. Peki yeni bir dönem mi başlıyor? Zirve dünyaya nasıl etki edecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul aydın üniversitesi öğretim üyesi Dr. Filiz Katman ve Sakarya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mustafa Caner değerlendirdi.
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