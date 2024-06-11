Gözler saat 16'ya çevrildi! Başkan Erdoğan'dan 18 yıl sonra CHP ziyareti

Başkan Erdoğan, 2006'dan bu yana ilk kez CHP'yi ziyaret edecek. Başkan Erdoğan ve Özel'in gündeminde neler var? Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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