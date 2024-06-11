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Gözler saat 16'ya çevrildi! Başkan Erdoğan'dan 18 yıl sonra CHP ziyareti

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 13:01
Başkan Erdoğan, 2006'dan bu yana ilk kez CHP'yi ziyaret edecek. Başkan Erdoğan ve Özel'in gündeminde neler var? Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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