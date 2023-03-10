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Gözler saat 14’te Külliye’de! Başkan Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzalayacak

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Giriş: 10.03.2023 09:45
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin yenilenmesi kararını saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde imzalayacak. Başkan Erdoğan'ın seçim kararı almasından sonra gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilecek. YSK, 11 Mart Cumartesi günü toplanıp seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kararı alıp kamuoyuna açıklayacak.
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