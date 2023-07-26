Gözler Putin’in Türkiye ziyaretinde! Tahıl koridorunun akıbeti ne olacak?

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Türkiye arabulucu rolü ile bir kez daha devreye girdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek. Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmenin tarihinin ise henüz belirlenmediği ifade edildi. Putin'in Türkiye'ye geleceğini bildiren Kremlin yetkilileri tahıl koridorunun açılması konusunda yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, , , anlaşmaya dönüşün şimdilik imkansız olduğu, Rusya'nın şartlarının yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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