Gözler pazartesi yapılacak Kabine toplantısında! Martta nereler açılacak?

Koronavirüsle mücadelede yerinde karar dönemi başlıyor. Gözler pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. İl il normalleşme kararları o toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. İllerde risk durumuna göre tedbirler esnetilecek. Kafe ve restoranlar belli kriterlerle açılacak. Peki martta nereler açılacak? Hangi lokanta ve kafeler açılacak mı? 65 yaş kısıtlaması bitiyor mu? Ayrıntıları A haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Kabine toplantısının tarihini duyurdu. Buna göre, normalleşme sürecine ilişkin yeni kararların verileceği Kabine Toplantısı 1 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Bakan Fahrettin Koca, 65 yaş ve üzerinin aşılanması bittikten sonra kısıtlamalarda esneme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, toplantıda konunun gündeme geldiğini söyledi.

Aşının koruyuculuğunun ikinci aşıdan 2 hafta, yani 42 gün sonra başladığını hatırlatan Koca, "Bu dönemde 65 yaş üzerinde olup, 2 haftasının daha tamamlanmadığını biliyoruz, yani 42 günün tam geçmediğini. Ama süreçte 65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili bir esnetme yapılabilir, bu çok uzun sürmez. Yani aşılama oranı da parametrelerin arasında yer alacak." diye konuştu.

Koca, yerinde karar dönemi kapsamında tedbirlerin nasıl kaldırılacağına ilişkin çalışmanın ayrıntıları ve tedbirler esnetilirken öncelik sırasının nasıl olacağının sorulması üzerine, "Bilim Kurulumuz bu konuyu tartıştı, bu konudaki öneriyi pazartesi günü kabineye sunmuş olacağım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabinede bu öneri tartışılacak ve devamında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olur, alınan kabine kararıyla." yanıtını verdi.

Toplantıda illerin bundan sonraki dönemdeki vaka sayıları, vaka test oranı, yoğun bakım doluluk oranı gibi birtakım parametreleriyle kademelendirmenin nasıl yapıldığı üzerinde tartışıldığını aktaran Koca, şöyle devam etti:

"İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olduğunu her hafta bilmiş olacak. İki haftada bir de uygulama ile ilgili hangi ilin, hangi kararı alması gerektiği de zaten belli olmuş olacak. Bununla ilgili eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar, pazartesi günü kabinede gündeme alınmış olacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız gerektiğinde, tensip buyurursa açıklarlar."