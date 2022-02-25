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Gözler NATO zirvesinde! Başkan Erdoğan da çevrimiçi katılacak

A Haber
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Giriş: 25.02.2022 09:38
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekatın ilk dakikalarından itibaren Başkan Erdoğan yoğun biçimde telefon diplomasisi yürüttü. Öte yandan gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı çevrimiçi NATO liderler zirvesine çevrildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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