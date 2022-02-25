25 Şubat 2022, Cuma
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Gözler NATO zirvesinde! Başkan Erdoğan da çevrimiçi katılacak
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekatın ilk dakikalarından itibaren Başkan Erdoğan yoğun biçimde telefon diplomasisi yürüttü. Öte yandan gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı çevrimiçi NATO liderler zirvesine çevrildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.