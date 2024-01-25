25 Ocak 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gözler Merkez Bankası'nda! Yılın ilk faiz kararı bugün açıklanıyor
Son dakika haberi | Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına karına kilitlendi. Ekonomide haftanın en önemli bekleyişi sona eriyor. Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Yılın ilk faiz kararı öncesi ekonomistlerden tahminler geldi. Ekonomistler yüzde 42,5 olan faiz oranının yüzde 45 seviyesine çekilebileceğini belirtti.