25 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gözler Merkez Bankası'nda! Yılın ilk faiz kararı bugün açıklanıyor

Gözler Merkez Bankası'nda! Yılın ilk faiz kararı bugün açıklanıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2024 09:51
Son dakika haberi | Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına karına kilitlendi. Ekonomide haftanın en önemli bekleyişi sona eriyor. Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Yılın ilk faiz kararı öncesi ekonomistlerden tahminler geldi. Ekonomistler yüzde 42,5 olan faiz oranının yüzde 45 seviyesine çekilebileceğini belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depremden sonra küllerinden doğdu!
Depremden sonra küllerinden doğdu!
C-160 kargo uçağı acil iniş yaptı
C-160 kargo uçağı acil iniş yaptı
DEM Parti ve CHP uzlaştı mı?
DEM Parti ve CHP uzlaştı mı?
ABD Büyükelçisi Flake’ten F-16 açıklaması!
ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması!
CHP’de Başak Demirtaş endişesi!
CHP’de Başak Demirtaş endişesi!
Gözler Merkez Bankası’nda!
Gözler Merkez Bankası'nda!
Rokete Türk imzası!
Rokete Türk imzası!
DEAŞ’a Kahramanlar darbesi!
DEAŞ'a Kahramanlar darbesi!
Ölüm villalarında kurnaz başkanın imza oyunu!
Ölüm villalarında kurnaz başkanın imza oyunu!
A Haber Irak sınırında haber nöbetinde!
A Haber Irak sınırında haber nöbetinde!
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara'nın gündeminde ne var?
ABD’den Türkiye’ye F16 satışı adımı!
ABD’den Türkiye’ye F16 satışı adımı!
Daha Fazla Video Göster