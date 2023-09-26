Gözler kritik Kabine Toplantısı'nda! İşte masadaki kritik başlıklar...

Başkan Erdoğan’ın bugün yapılacak olan kabine toplantısında, gençlerin dört gözle beklediği “ÖTV’siz cep telefonu” müjdesini vermesi bekleniyor. Öte yandan Kabinenin gündeminde ekonomiye dair atılan adımlar, diplomatik gelişmeler, İstanbul için hazırlanan kentsel dönüşüm yasasının detayları gibi konular yer alacak.