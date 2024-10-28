28 Ekim 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Gözler Kabine'de alınacak kararlarda

Gözler Kabine'de alınacak kararlarda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2024 17:00
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün saat 15.00'te toplandı. İsrail'in bölgedeki katliamları ve TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin gelişmeler masaya yatırılacak. Ekonomideki son durum da toplantıda ele alınacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gözler Kabine’de alınacak kararlarda
Gözler Kabine'de alınacak kararlarda
Harita üzerinde anlattı: Yıkıcı depremlerin...
Harita üzerinde anlattı: Yıkıcı depremlerin...
Burada 6 çocuğu katlettiler
Burada 6 çocuğu katlettiler
Gazeteci mi işgal ordusunun bir neferi mi?
Gazeteci mi işgal ordusunun bir neferi mi?
Suriye’nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Yenidoğan Çetesi hakim karşısına çıkıyor
“Yenidoğan Çetesi” hakim karşısına çıkıyor
Bin yıllık kardeşlik yaşayacak
"Bin yıllık kardeşlik yaşayacak"
A Haber saldırının yapıldığı noktada
A Haber saldırının yapıldığı noktada
Mehmet Uçum’dan Bahçeli yorumu
Mehmet Uçum’dan Bahçeli yorumu
Terörist Gülen öldü! FETÖ karıştı
Terörist Gülen öldü! FETÖ karıştı
A Haber’de Bakan Tunç’a seslendi
A Haber'de Bakan Tunç'a seslendi
Yenidoğan Çetesi soruşturması genişliyor
“Yenidoğan Çetesi” soruşturması genişliyor
Daha Fazla Video Göster