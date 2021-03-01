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Gözler kabine toplantısında! Restoranlar ve kafeler açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? İstanbul ve Ankara normalleşecek mi?
Son dakika haberine göre; Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik edeceği yeni kabine toplantısında gözler yüz yüze eğitim, kafe, lokanta ve restoranların açılmasıyla ilgili normalleşme kararlarında olacak. Vaka artışları nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan açılışlar için yeni bir formül masada. Vatandaşların merak ettiği İstanbul ve Ankara'da normalleşme olacak mı? sorusunun yanıtı da bu toplantıda cevaplanacak.