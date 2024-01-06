Gözler İstanbul'a çevrildi! Başkan Erdoğan, yarın 28 ilin belediye başkanı adayını açıklayacak

Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti adaylarının 28'i pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılacak. Aralarında İstanbul'un da olduğu 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı açıklanacak. A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı.

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