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Gözler G20 Liderler Zirvesi'ne çevrildi! Başkan Erdoğan diplomasi turuna hızlı başladı! Hangi konu başlıkları ele alınacak?

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Giriş: 09.09.2023 14:42
Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı. Başkan Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ve Brezilya Devlet Başkanı Silva ile bir araya geldi.
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