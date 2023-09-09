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Gözler G20 Liderler Zirvesi'ne çevrildi! Başkan Erdoğan diplomasi turuna hızlı başladı! Hangi konu başlıkları ele alınacak?

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Giriş: 09.09.2023 03:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan’a gitti. Resmi temaslarına başlayan Başkan Erdoğan, ilk olarak Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi. İki lider görüşmede küresel ve bölgesel konuları ele aldı. Başkan Erdoğan bugün gerçekleştirilecek olan G20 Zirvesi kapsamında bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, Başkan Erdoğan'ın G20 Zirvesi'nde hangi konu başlıklarını ele alacağını aktardı.
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