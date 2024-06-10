Gözler Erdoğan-Özel görüşmesinde! Başkan Erdoğan’ın CHP’ye iade-i ziyareti yarın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11 Haziran'da CHP'ye iadeiziyarette bulunacak. Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelecek. Erdoğan-Özel görüşmesinde başta yeni anayasa olmak üzere, başıboş sokak köpekleri, dış politika, ekonomi, Gezi tutuklularının durumu gibi gündemdeki başlıkların ele alınması bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN