Gözler Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajda! A Haber'e özel açıklamalar

AK Parti 22. yaşını Ankara'da düzenleyeceği törenle kutlayacak. Hangi dev projeler hayata geçirildi? Neler planlanıyor? A Haber ekipleri tek tek aktardı. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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