Gözler Başkan Erdoğan'da İnsan Hakları Eylem Planı'nı bugün açıklayacak

Son dakika haberine göre Adalet Bakanlığı tarafından "Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye" vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanacak. Plan, Cumhuriyet'in 100. yılına girmeye hazırlanan Türkiye'nin temel politika belgesi olacak. Nihai amacının ise "yeni ve sivil bir anayasa yapmak" olduğu belirtiliyor.