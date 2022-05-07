07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Gözler ABD enflasyon verisinde! Almanya ve Çin’den de veriler gelecek
Küresel piyasalarda gözler başta Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu olmak üzere açıklanacak verilere çevrildi. ABD'de yüzde 8,50 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon, FED’i 2000'den bu yana ilk kez 50 baz puanlık faiz artırımına yönlendirdi. Gelecek hafta Çin ve Almanya'dan da gelecek enflasyon verileri takip edilecek.