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Gözler 7 Mart'ta! Mavi vatan için gurur günü: TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri'nin en büyüğü olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2022 12:47
Deniz Kuvvetleri'nin en büyük gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Gemi ANADOLU'ya törenle Türk bayrağı çekildi. İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşası devam eden Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun 7 Mart 2022'de ilk seyrini gerçekleştireceği ve liman kabul testlerine başlayacağı belirtildi. TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girmesiyle Türkiye'nin ilk helikopterli çıkartma gemisi olacak.
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