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Gözetleme kulesinin vurulma anı

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Giriş: 16.10.2023 12:06
İsrail - Hamas çatışması 10. gününde devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu Gazze'de katliam yapıyor. Hizbullah da karşılık vermeyi sürdürüyor. Son olarak Hizbullah’ın gözetleme kulesini vurma anı görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...
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Gözetleme kulesinin vurulma anı
Gözetleme kulesinin vurulma anı
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