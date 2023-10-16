Gözetleme kulesinin vurulma anı

İsrail - Hamas çatışması 10. gününde devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu Gazze'de katliam yapıyor. Hizbullah da karşılık vermeyi sürdürüyor. Son olarak Hizbullah’ın gözetleme kulesini vurma anı görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...

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