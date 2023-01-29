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Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: İşte isimsiz kahramanların kış tatbikatı

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Giriş: 29.01.2023 15:48
Milli Savunma Bakanlığı, her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın isimsiz kahramanlarının Kış Tatbikatı videosunu paylaştı.
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