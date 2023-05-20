Görüntüler Türkiye'den! Yanlışlıkla belgesel çekti: Boz ayı önce anne ayıyı sonra yavrusunu öldürdü

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğa da canlanmaya hayvanlar kış uykusundan uyanmaya başladı. Pek çok hayvana ev sahipliği yapan Türkiye'den belgesel tadında görüntüler de gelmeye devam ediyor. Son olarak sürüsünü kontrol etmek için drone uçuran çoban, kavga eden ayıları kayıt altına aldı. İşte yanlışlıkla belgesel çeken çobanın elde ettiği o inanılmaz görüntüler...