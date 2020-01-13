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13.01.2020
Görüntüler paylaşıldı! Mehmetçik, Resulayn'da kiliseye insani yardım yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde bulunan Resulayn Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'ne Kızılay iş birliğiyle insani yardım yapılan görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'da Martuma Süryani Ortodoks Kilisesine Türk Kızılayı iş birliğiyle insani yardım yapıldığını açıkladı.
YARDIM FAALİYETLERİ SÜRÜYOR
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde yardım faaliyetleri devam ediyor.
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