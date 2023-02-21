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Görüntüler Malatya'dan... A Haber drone kamerası ile kayda alındı! İşte BÜYÜK YIKIM

A Haber
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Giriş: 21.02.2023 12:28
Asrın felaketinde depremlerin vurduğu noktalardan biri de Malatya. Malatya merkezde yıkımın boyutu A Haber drone kamerası ile görüntülendi. A Haber muhabiri Barış Türel, yaşadıklarını ve gözlemlerini paylaştı. İşte o görüntüler...
Görüntüler Malatyadan! İşte büyük yıkım GÖRÜNTÜLER MALATYA'DAN! İŞTE BÜYÜK YIKIM

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