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Görüntüler Kahramanmaraş’tan… Görenler gözlerine inanamadı! Deprem asfaltı adeta zıplattı

A Haber
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Giriş: 23.02.2023 15:32
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki Aşağı İçme Mahallesi'nde asfalt yol metrelerce kabardı. Ağaçlar kökünden söküldü. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
Görenler gözlerine inanamadı! Deprem... GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI! DEPREM...

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Görüntüler Kahramanmaraş’tan… Görenler gözlerine inanamadı! Deprem asfaltı adeta zıplattı
Görüntüler Kahramanmaraş’tan… Görenler gözlerine inanamadı! Deprem asfaltı adeta zıplattı
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