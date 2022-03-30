Görüntüler Bebek’te çekildi! Ekrem İmamoğlu’nun tekneyle işe gidiş gelişinin en net görüntüsü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullu trafik ile çilesi çekerken makama gidip gelirken Çevre-1 gemisini kullandı. O anların en net görüntüsü ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun eve gidip gelmek için kullandığı Çevre-1 teknesini aylık 377 bin 783 liraya kiraladığı ortaya çıktı. Göreve geldiğinden bu yana 256 kez Çevre-1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun toplam 10 milyon 577 bin lira kira ödediği bildirildi. Ekrem İmamoğlu’nun Bebek sahilde görüntülerini çeken vatandaş engellenmeye çalışıldığı belirtildi.

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