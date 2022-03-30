30 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Görüntüler Bebek’te çekildi! Ekrem İmamoğlu’nun tekneyle işe gidiş gelişinin en net görüntüsü

Görüntüler Bebek’te çekildi! Ekrem İmamoğlu’nun tekneyle işe gidiş gelişinin en net görüntüsü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2022 13:50
Güncelleme:30.03.2022 13:51
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullu trafik ile çilesi çekerken makama gidip gelirken Çevre-1 gemisini kullandı. O anların en net görüntüsü ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun eve gidip gelmek için kullandığı Çevre-1 teknesini aylık 377 bin 783 liraya kiraladığı ortaya çıktı. Göreve geldiğinden bu yana 256 kez Çevre-1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun toplam 10 milyon 577 bin lira kira ödediği bildirildi. Ekrem İmamoğlu’nun Bebek sahilde görüntülerini çeken vatandaş engellenmeye çalışıldığı belirtildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tekne sefası! İşte en net görüntü
Tekne sefası! İşte en net görüntü
Evlat nöbetine 5 aile daha katıldı!
Evlat nöbetine 5 aile daha katıldı!
5 ilde DHKP/C operasyonu
5 ilde DHKP/C operasyonu
Adnan Oktar Suç Örgütü operasyonu!
Adnan Oktar Suç Örgütü operasyonu!
Türkiye’nin başarısı Avrupa basınında
Türkiye'nin başarısı Avrupa basınında
Türk dünyasının kalbi Bursa’da atıyor!
Türk dünyasının kalbi Bursa'da atıyor!
Türkiye garantör ülke olacak mı?
Türkiye garantör ülke olacak mı?
1 milyon lira yakıt… 10 milyon lira kira masrafı
1 milyon lira yakıt… 10 milyon lira kira masrafı
FETÖ kumpasına millet tokadı
FETÖ kumpasına millet tokadı
Tarihi görüşme dünya basınında
Tarihi görüşme dünya basınında
İzmir’de ulaşıma ’su çekilmesi’ engeli
İzmir'de ulaşıma 'su çekilmesi' engeli
Türkiye’den diplomatik başarı
Türkiye'den diplomatik başarı
Daha Fazla Video Göster