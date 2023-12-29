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Görünmez uçak ANKA-3 göklerde! Çok caydırıcı bir güç

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 17:43
ANKA-3 gök vatanın AKYA mavi vatanın koruyucusu olacak. Hem denizaltıları hem gemileri vurmak için tasarlanan milli su altı roketi AKYA'nın ilk atış testi başarıyla tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Çok caydırıcı bir güç olacak” açıklamasını yaptı. A Haber canlı yayınında Emekli Albay İbrahim Keleş AKYA hakkında ki detayları aktardı.
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