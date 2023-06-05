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Göreve başlama töreni dünyaya damga vurdu! Liderlerden Başkan Erdoğan’a övgü

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Giriş: 05.06.2023 16:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Görevine Başlama Törenin’e dünyanın dört bir yanından liderler de katıldı. Macaristan Başbakanı Orban'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya kadar pek çok lider törenin ardından Başkan Erdoğan'a övgüler yağdı.
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