17 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Görenler hayrete düştü! DEPREMİN merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta ÇARPICI manzara... A Haber muhabiri: Meslek hayatımda ilk kez...

Görenler hayrete düştü! DEPREMİN merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta ÇARPICI manzara... A Haber muhabiri: Meslek hayatımda ilk kez...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.02.2023 13:07
Son dakika deprem haberi... Kahramanmaraş ve çevresinde büyük yıkıma yol açan iki büyük deprem sadece binalara zarar vermedi. Depremin dehşetini gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Merkez üssü Pazarcık'ta kayda alınan manzarayı görenler inanamadı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o bölgeden detayları aktardı.
Gören inanamadı: Meslek hayatımda ilk kez... GÖREN İNANAMADI: MESLEK HAYATIMDA İLK KEZ...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gören inanamadı: Meslek hayatımda ilk kez...
Gören inanamadı: Meslek hayatımda ilk kez...
Karot ve kırım testi nasıl yapılıyor?
Karot ve kırım testi nasıl yapılıyor?
Aleyna’nın sağlık durumu nasıl?
Aleyna'nın sağlık durumu nasıl?
Muhalefetin gündemi seçim
Muhalefetin gündemi seçim
Pakistan Başbakanı deprem bölgesinde
Pakistan Başbakanı deprem bölgesinde
3 mucize umudu
3 mucize umudu
Depremde 23 gazeteci hayatını kaybetti
Depremde 23 gazeteci hayatını kaybetti
Mehmetçik deprem bölgesinde
Mehmetçik deprem bölgesinde
Deprem bir köyü haritadan sildi
Deprem bir köyü haritadan sildi
Depremzede çocuklar böyle teşekkür etti
Depremzede çocuklar böyle teşekkür etti
Depremzedelere nakdi yardım
Depremzedelere nakdi yardım
Dev kayalar köye yuvarlandı
Dev kayalar köye yuvarlandı
Daha Fazla Video Göster