Görenler hayrete düştü! DEPREMİN merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta ÇARPICI manzara... A Haber muhabiri: Meslek hayatımda ilk kez...

Son dakika deprem haberi... Kahramanmaraş ve çevresinde büyük yıkıma yol açan iki büyük deprem sadece binalara zarar vermedi. Depremin dehşetini gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Merkez üssü Pazarcık'ta kayda alınan manzarayı görenler inanamadı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o bölgeden detayları aktardı.

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