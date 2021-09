Google reklamında KKTC bayrağına skandal sansür!

Google, Birleşik Krallık hesabından yeni reklam filmini yayınladı. 'The more we learn, the closer we get (Ne kadar çok öğrenirsek, o kadar yaklaşırız)' başlıklı reklam filminin Twitter'da yayınlanan versiyonunda arka planda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağına yer verildi. Ancak aynı reklamın YouTube'da KKTC bayrağı olmadan paylaşılması dikkat çekti. Google'a skandal sansüründen dolayı büyük tepki var. Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz canlı yayında aktardı.