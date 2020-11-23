Gönüllü vatandaşa koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı! Kimler gönüllü olabilir? İşte detaylar...

Türkiye'de gönüllü sağlık çalışanları üzerinde denenen ve Çin aşısı olarak bilinen Sinovac firmasının Coronavac aşısının faz3 çalışmasında yeni bir aşamaya geçildi. Çin aşısı, gönüllü vatandaşlar üzerinde denenmeye başlandı. Peki kimler gönüllü olabilir? Günüllü aşı yaptırmak için başvuru nasıl yapılır? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ ve Hakan Süer aktardı.

Türkiye'de gönüllü sağlık çalışanları üzerinde denenen ve Çin aşısı olarak bilinen Sinovac firmasının Coronavac aşısının faz3 çalışmasında yeni bir aşamaya geçildi. Çin aşısı, gönüllü vatandaşlar üzerinde denenmeye başlandı. Peki kimler gönüllü olabilir? Günüllü aşı yaptırmak için başvuru nasıl yapılır? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ ve Hakan Süer aktardı.



15 Eylül'de ülkemizde Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başladı. 18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşlar, https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek.





"SADECE HASTALIĞI GEÇİREREK BU BAĞIŞIKLIĞIN SAĞLANMASI 10 YILLAR ALABİLİR"

Aşılamayı takip eden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner, "İlk olarak sağlık çalışanlarını kapsayan gönüllü aşı çalışması şuan da sağlıklı gönüllüleri de kapsayan bir şekilde genişletildi. Bu kapsamda biz de sağlıklı gönüllülere duyuru yapmaya başladık. Bildiğiniz gibi ülkemizde 23 merkezde aşı çalışması yürütülüyor. Bu aşı çalışmasının ikinci ayağı olarak sağlıklı gönüllülerde (daha önce Covid-19 virüsü bulaşmamış) başlattığımız çalışmalarda da sağ olsun hastalarımız, sağlıklı gönüllüler ve başka sebeplerle bizlere başvuran kişilere yaptığımız bilgilendirmede de tamamen gönüllülük esasına dayalı. Az önce Ayşegül hanımın verdiği bilgiye sizler de şahit oldunuz. Aşılama çalışmalarını yürüteceğiz. Bir enfeksiyon hastalığının önlenmesinde tedbir çok önemli. Ama bununla beraber yapılacak olan toplum bağışıklamasının rolü vazgeçilmez. Sadece hastalığı geçirerek bu bağışıklığın sağlanması 10 yıllar alabilir. Ama etkin bir aşılama ile ki 2021 başında bunun daha geniş kitlelere yayılması düşünülüyor. İnşallah bütün dünyanın korunmasını sağlayacak bir aşı bulunur ve tüm halkın hizmetine sunulur" ifadelerini kullandı.





SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Aşılama; yüksek riskli sağlık çalışanları ve normal riskli gönüllüler olmak üzere iki aşamada devam ediyor. Covid-19 aşısının, toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor.



Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi bilmiyor.



Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2'sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak.

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