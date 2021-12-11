11 Aralık 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gönüllere Hizmet Sergisi! Türkiye’ye çağ atlatan projeler bu makaslarla açıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığından yani 2003'ten 2021 yılına kadar sayısız eserin açılışını yaptı, o eserlerle adını Türk siyaset tarihinde unutulmazlar arasına ekledi. 800 projenin hizmete açıldığı törenlerdeki makas ve kurdeleler bir araya toplandı ve şimdi "Gönüllere Hizmet Sergisi'nde" yerini aldı.