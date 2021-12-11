Gönüllere Hizmet Sergisi! Türkiye’ye çağ atlatan projeler bu makaslarla açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığından yani 2003'ten 2021 yılına kadar sayısız eserin açılışını yaptı, o eserlerle adını Türk siyaset tarihinde unutulmazlar arasına ekledi. 800 projenin hizmete açıldığı törenlerdeki makas ve kurdeleler bir araya toplandı ve şimdi "Gönüllere Hizmet Sergisi'nde" yerini aldı.

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