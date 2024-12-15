Golani’nin uyarılarını uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte PKK/PYD büyük zayıflığa uğradı. HTŞ Lideri Golani, Suriye muhaliflerinin kanalından net mesajlar verdi. Konuya ilişkin A Haber'de yayınlanan Sinan Tatlı moderatörlüğündeki Gece Ajansı programında, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Olçar, "Golani'nin bu anlaşmaya atıfta bulunması ahte vefaya uygun bir yaklaşım sergileyeceğine işaret veriyor. Bu anlaşmaya işaret etmesi Suriye'de kurulmuş olan geçiş hükümetine bir hak veriyor. Bu önemli bir konu. PYD 2003'te ve YPG'de 2013'te kuruldu. Suriye'de sadece PYD yok. 150.000 bin civarı olan bu grup hiçbir kürdün temsilcisi değil. Suriye'de PYD/PGK/PKK'ya karşı olan gruplar da var." ifadesini kullandı