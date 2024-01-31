Golan Teperleri'nde tarihi yayın! A Haber ekibi işgal altındaki Golan Tepeleri'nde

A Haber ekibi Yahudilerin kutsal metinlerde birçok kez atıfta bulunduğu Golan Tepeleri'nden tarihi bir yayın gerçekleştirerek bir ilke imza attı. Bölgedeki son gelişmeler yaşanan bombardımanın altında A Haber muhabiri Mehmet Geçgel tarafından aktarıldı. İşte detaylar....

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN