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Golan Teperleri'nde tarihi yayın! A Haber ekibi işgal altındaki Golan Tepeleri'nde

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 18:26
A Haber ekibi Yahudilerin kutsal metinlerde birçok kez atıfta bulunduğu Golan Tepeleri'nden tarihi bir yayın gerçekleştirerek bir ilke imza attı. Bölgedeki son gelişmeler yaşanan bombardımanın altında A Haber muhabiri Mehmet Geçgel tarafından aktarıldı. İşte detaylar....
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