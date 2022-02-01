Gökyüzündeki yeşil ışığın gizemi çözüldü! TUA ‘Meteor düştü mü?’ sorusunu yanıtladı

İstanbul ile pek çok şehirde geçen gece semada görülen yeşil ışık ardından herkes "Meteor mu düştü?" sorusunu sormaya başladı. Merakla beklenen yanıt Türkiye Uzay Ajansı'ndan (TUA) geldi. TUA tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin pek çok noktasında yeşil ışık saçan bir meteorun görüntülendiği belirtildi.