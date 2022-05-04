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Gökyüzündeki vurucu güç: ANKA ve AKSUNGUR

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Giriş: 04.05.2022 14:54
Türkiye, savunma alanındaki hamlelerine her geçen dönemde yenilerini ekliyor. Son olarak, insansız hava aracı ANKA'ya entegre edilen yeni radar sistemi sayesinde, denizdeki serseri mayınlar başarıyla tespit edilmişti. Bu radarlar, mayıs ayı itibariyle insansız hava aracı AKSUNGUR'a da entegre edilecek. Anka ve aksungur sadece terörle mücadelede değil, yeni kabiliyetleriyle hem afetlerde hem de mavi vatan nöbetinde önemli sorumluluklar üstlenecek.
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