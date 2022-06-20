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Gökte İHA denizde İDA! Tüm dünya robotik harpte türkiye'yi konuşuyor

A Haber
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Giriş: 20.06.2022 12:50
Tüm dünya robotik harpte Türkiye'yi konuşuyor. Türkiye, insansız hava araçları konusunda elde ettiği başarıyı insansız deniz araçları projelerine de taşıyor. 'Albatros-s' ve 'Mir' sahada ilk görevlerini başarıyla icra etti. Ankara'dan ayrıntıları A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.
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