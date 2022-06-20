Gökte İHA denizde İDA! Tüm dünya robotik harpte türkiye'yi konuşuyor

Tüm dünya robotik harpte Türkiye'yi konuşuyor. Türkiye, insansız hava araçları konusunda elde ettiği başarıyı insansız deniz araçları projelerine de taşıyor. 'Albatros-s' ve 'Mir' sahada ilk görevlerini başarıyla icra etti. Ankara'dan ayrıntıları A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.

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