02 Temmuz 2022, Cumartesi
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Göksu'dan İBB Başkanına tepki
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'sağlıkçıların ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili teşekkür' paylaşımı yaptı. Daha önce sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkını veto eten İBB başkanına İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu tepki gösterdi.